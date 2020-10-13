Трамп высказался относительно рейтингов НБА

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Президент США Дональд Трамп высказался относительно телевизионных рейтингов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Трамп высказался относительно рейтингов НБА
  • © Reuters

«Количество просмотров финала НБА упало почти на 70%, уступив даже случайным футбольным матчам в воскресенье вечером. Может быть, финал смотрели в Китае, но я в этом сомневаюсь. Нулевой интерес!» — написал Трамп в своём Twitter.

Президент США неоднократно критически высказывался об НБА после того, как лига приняла решение публиковать социальные лозунги во время матчей и телевизионных пауз.

Ранее Обама отреагировал на четвёртое чемпионство Джеймса в НБА.

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