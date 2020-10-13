Обама отреагировал на четвёртое чемпионство Джеймса в НБА

Бывший президент США Барак Обама прокомментировал завоевание форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом титула чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Горжусь своим другом Леброном Джеймсом, который завоевал четвёртый титул чемпиона и четвёртое звание MVP финальной серии», — написал Обама в своём Twitter.

Он также отметил, что в прошедшем сезоне Джеймс проявил себя как выдающийся лидер на площадке и на общественной арене.

«Лейкерс» выиграл финальную серию у «Майами Хит» со счётом 4:2. Для Джеймса это четвёртый титул НБА в карьере. До этого он дважды выигрывал Кубок Ларри О'Брайена как раз вместе с «Майами» и один раз побеждал в составе «Кливленд Кавальерс».

Ранее форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис высказал мнение о своём партнёре по команде форварде Леброне Джеймсе.