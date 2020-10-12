Дэвис о Джеймсе: Леброн — лидер, который может выдерживать критику

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис высказал мнение о своём партнёре по команде форварде Леброне Джеймсе.

«Мои отношения с Леброном? Уважение. Настоящая дружба. Это нереально. Я всегда бываю в его доме. Он всегда гостит у меня дома. Это происходило в течение всего сезона. Никакой зависти. Никто не завидует друг другу. У нас нет личных интересов. Мы просто двое парней, которые хотят побеждать. Мы смогли сделать это сегодня вечером», — заявил Дэвис после завоевания титула.

Он отметил, что Джеймс является лидером команды и всегда поддерживает своих одноклубников.

«Когда меня обменяли, Леброн просто верил, что у нас есть шанс выиграть титул. И он заставляет вас верить в успех своим лидерством, своей игрой. Когда мы проигрываем, он сплачивает нас. Он всегда что-то говорит, будь то текстовое сообщение в чате или речь на групповой тренировке. Что бы это ни было, он всегда подбадривает нас. Леброн — лидер, который может выдерживать критику, который может терпеть, когда окружающие нападают на него. Многие люди не могут этого сделать. Все мы можем сказать ему, когда он напортачил. От первого до 15-го игрока по важности в ротации. Он принимает критику и больше этого не делает», — добавил Дэвис.

Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс прокомментировал чемпионство «Лейкерс».