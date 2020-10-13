Магомедшарипов намекнул на проведение следующего боя в декабре

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Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов намекнул, что свой следующий поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) может провести в декабре.
Магомедшарипов намекнул на проведение следующего боя в декабре
  • © РИА Новости

«Скоро полетят чьи-то головы», — подписал Магомедшарипов своё фото в Instagram, добавив хештег «декабрь». На снимке россиянин изображён с топором на плече.

Планировалось, что Магомедшарипов возглавит турнир UFC 29 августа, где он должен был встретиться с Яиром Родригесом, но мексиканец объявил о своей травме, вследствие чего поединок сорвался. После этого Магомедшарипов потребовал от UFC титульный бой, но не получил ответа. 

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