Магомедшарипов намекнул на проведение следующего боя в декабре

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов намекнул, что свой следующий поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) может провести в декабре.

«Скоро полетят чьи-то головы», — подписал Магомедшарипов своё фото в Instagram, добавив хештег «декабрь». На снимке россиянин изображён с топором на плече.

Планировалось, что Магомедшарипов возглавит турнир UFC 29 августа, где он должен был встретиться с Яиром Родригесом, но мексиканец объявил о своей травме, вследствие чего поединок сорвался. После этого Магомедшарипов потребовал от UFC титульный бой, но не получил ответа.

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