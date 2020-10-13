Орлов считает, что Дзюба не способен выдерживать высокий темп игры весь матч

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о физической форме нападающего петербургского «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы.

«Форма Дзюбы перед Лигой чемпионов, конечно, тревожит. Он выхолощен. Серьёзная нагрузка. Надо его менять, давать ему отдыхать», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Он также затруднился ответить на вопрос, почему форварда выпустили на поле в контрольном матче со Швецией (1:2).

«Факт остаётся фактом: Артём не способен выдерживать темп все 90 минут. Начал проигрывать борьбу. Почти во всех этих эпизодах во втором тайме игры с Турцией уступил. Силы кончились», — добавил Орлов.

В нынешнем сезоне Дзюба провёл десять матчей за «Зенит», забил семь мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Орлов высказался о ничьей сборной России по футболу в матче третьего тура группового этапа Лиги наций с Турцией.