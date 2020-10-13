Орлов считает, что Дзюба не способен выдерживать высокий темп игры весь матч
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«Форма Дзюбы перед Лигой чемпионов, конечно, тревожит. Он выхолощен. Серьёзная нагрузка. Надо его менять, давать ему отдыхать», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».
Он также затруднился ответить на вопрос, почему форварда выпустили на поле в контрольном матче со Швецией (1:2).
«Факт остаётся фактом: Артём не способен выдерживать темп все 90 минут. Начал проигрывать борьбу. Почти во всех этих эпизодах во втором тайме игры с Турцией уступил. Силы кончились», — добавил Орлов.
В нынешнем сезоне Дзюба провёл десять матчей за «Зенит», забил семь мячей и отдал четыре результативные передачи.
Ранее Орлов высказался о ничьей сборной России по футболу в матче третьего тура группового этапа Лиги наций с Турцией.