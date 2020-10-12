Орлов об игре сборной России в матче с Турцией: все еле ноги таскали

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о ничьей сборной России по футболу в матче третьего тура группового этапа Лиги наций с Турцией.

«Без функциональной готовности и умения держать высокий темп все 90 минут серьёзных результатов не добиться. Почему после перерыва уже не хватало сил на прессинг, который ребята демонстрировали в первом тайме?! Ответ прост. Нет сил. Все еле ноги таскали. О чём это говорит? Игроки мало тренируются! Это главная проблема российского футбола. Наши тренеры в этом не хотят признаться», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что второй тайм всё показал в этом плане и что все игроки национальной команды устали.

Сборные России и Турции сыграли вничью в матче Лиги наций — 1:1. Россия набрала семь очков и продолжает лидировать в своей группе. Турция с двумя очками находится на третьем месте.

Ранее Ролан Гусев предположил, почему Станислав Черчесов не захотел менять Артёма Дзюбу в матче с Турцией.