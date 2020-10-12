Гусев предположил, почему Черчесов не захотел менять Дзюбу в матче с Турцией

Бывший полузащитник сборной России по футболу Ролан Гусев высказался о решении главного тренера национальной команды Станислава Черчесова не менять форварда Артёма Дзюбу в матче третьего тура группового этапа Лиги наций с Турцией.

«Было видно, что Артём «поднаелся». Но сейчас весь мир так играет. На лидеров всегда выпадает большая нагрузка. Да, он не забил Турции, но сыграл неплохо. В подыгрыше капитан действовал великолепно. Болельщики же часто ждут от Дзюбы исключительно голов, хотя он совершает большой объём менее заметной работы. Его постоянно держат по два защитника, но Артём освобождает зоны для партнёров. Черчесов видит своих подопечных каждый день и чувствует их. Только тренеру виднее, кого и когда выпускать на поле», — сказал Гусев в интервью RT.

Ранее Ролан Гусев сравнил Юрия Жиркова с Паоло Мальдини.