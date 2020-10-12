Гусев сравнил Жиркова с Мальдини: единицы в 37 лет способны играть за свои сборные

Бывший полузащитник сборной России по футболу Ролан Гусев поделился мнением по поводу защитника Юрия Жиркова, который выступает за национальную команду в возрасте 37 лет.

«Во-первых, Жирков — классный футболист, во-вторых, профессионал с большой буквы. Юра и в 37 лет соответствует уровню сборной, поэтому Черчесов и приглашает его. Он заслуживает места в стартовом составе. Есть единицы, которые и в 37 способны играть за свои сборные. В их числе Жирков. Также можно вспомнить Паоло Мальдини, который закончил карьеру в 40 лет. И это здорово. Очень рад за Юру. Желаю, чтобы он и дальше радовал нас своей игрой. Если здоровье позволяет, почему бы не продолжать помогать национальной команде?» — сказал Гусев в интервью RT.

Ранее Гусев ответил на вопрос о возможном возвращении Игоря Акинфеева в сборную России.