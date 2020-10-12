Гусев: Акинфеев — глыба, он остаётся номером один в России

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Ролан Гусев ответил на вопрос, может ли голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев вернуться в национальную команду.
Гусев: Акинфеев — глыба, он остаётся номером один в России
  • РИА Новости

«Всё равно мы будем постоянно говорить о нём как о вратаре России номер 1. И Акинфеев действительно настоящая глыба в хорошем смысле этого слова. Присутствие такого человека придаёт команде уверенности. На мой взгляд, на данном этапе заменить Игоря в сборной очень сложно. Реально ли его возвращение в сборную? Решить это может только сам Игорь, а нам остаётся лишь гадать. Но, конечно, я бы хотел, чтобы такой вратарь находился в сборной. Всегда говорю, что у нас есть Шунин, Гилерме, Сафонов, Максименко и другие сильные хорошие вратари. Но Акинфеев остаётся номером один», — сказал Гусев в интервью RT.

Ранее Гусев высказался об отсутствии защитников национальной команды Георгия Джикии и Марио Фернандеса в матче Лиги наций с Турцией.

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