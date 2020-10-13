Новичок «Локомотива» Зе Луиш прибыл в Москву

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Нападающий Зе Луиш, который подписал контракт с московским «Локомотивом», прилетел в Москву.
Новичок «Локомотива» Зе Луиш прибыл в Москву
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.

Зе Луиш перешёл в «Локомотив» из «Порту» 6 октября. Летом 2019 года португальский клуб купил форварда у московского «Спартака» за €10,75 млн. В прошлом сезоне 29-летний футболист принял участие в 31 матче за «Порту» и записал в свой актив десять забитых мячей и две голевые передачи.

За «Спартак» игрок выступал с 2015 по 2019 год. За это время он провёл 109 матчей, забил 35 мячей и отдал 23 результативных паса.

Ранее в «Локомотиве» сообщили, что Зе Луиш уже заявлен для выступлений в ЛЧ.

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