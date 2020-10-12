Оздоев рассказал о переговорах с «Зенитом» о новом контракте

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Полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев рассказал о переговорах с клубом по поводу нового контракта.
Оздоев рассказал о переговорах с «Зенитом» о новом контракте
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«У меня были какие-то разговоры с клубом, но они пока приостановились. Не знаю, в связи с чем. Я своё будущее вижу в клубе, хочу играть и продолжать», — сказал Оздоев в интервью журналисту Илье Казакову.

Оздоев выступает за «Зенит» с 2018 года. С тех пор 27-летний хавбек провёл 76 матчей за команду, забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Сердар Азмун досрочно покинул расположение сборной Ирана по просьбе «Зенита».

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