Азмун досрочно покинул расположение сборной Ирана по просьбе «Зенита»

Федерация футбола Ирана (FFIRI) сообщила, что нападающий петербургского клуба «Зенит» Сердар Азмун покинул расположение национальной команды.

Как сообщает пресс-служба FFIRI, главный тренер сборной Ирана Драган Скошич согласился удовлетворить просьбу «Зенита» и досрочно отпустил Азмуна из расположения национальной команды.

Таким образом, Азмун не поможет своей команде в контрольном матче со сборной Мали. 8 октября форвард сыграл в контрольной встрече с национальной командой Узбекистана, в которой иранская команда одержала победу со счётом 2:1, а Азмун стал автором одного из голов.

Ранее экс-футболист «Зенита» Фатих Текке признался, что в будущем хотел бы возглавить команду.