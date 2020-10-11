Азмун досрочно покинул расположение сборной Ирана по просьбе «Зенита»

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Федерация футбола Ирана (FFIRI) сообщила, что нападающий петербургского клуба «Зенит» Сердар Азмун покинул расположение национальной команды.
Азмун досрочно покинул расположение сборной Ирана по просьбе «Зенита»
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба FFIRI, главный тренер сборной Ирана Драган Скошич согласился удовлетворить просьбу «Зенита» и досрочно отпустил Азмуна из расположения национальной команды.

Таким образом, Азмун не поможет своей команде в контрольном матче со сборной Мали. 8 октября форвард сыграл в контрольной встрече с национальной командой Узбекистана, в которой иранская команда одержала победу со счётом 2:1, а Азмун стал автором одного из голов.

Ранее экс-футболист «Зенита» Фатих Текке признался, что в будущем хотел бы возглавить команду.

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