Экс-футболист «Зенита» Текке признался, что в будущем хотел бы возглавить команду

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Бывший футболист петербургского «Зенита» и казанского «Рубина» Фатих Текке поделился воспоминаниями о карьере в России.
Экс-футболист «Зенита» Текке признался, что в будущем хотел бы возглавить команду
  • РИА Новости

«С каким фильмом я ассоциирую свою карьеру в Россию? То, что я пережил, — это не фильм. Это настоящая жизнь. У меня остались лишь хорошие воспоминания. Я скучаю по форме «Зенита». В последнее время мне снятся футболисты «Зенита». Я надеюсь, что мне посчастливится поработать в нём в качестве босса», — цитирует Текке Metaratings.ru

Также бывший турецкий футболист назвал лучшего российского игрока.

«Аршавин — это один из лучших игроков в мире. Я пока не видел игроков в России, которые играют лучше него», — добавил Текке.

Турецкий форвард выступал в составе «Зенита» с 2006 по 2009 год, выиграв с клубом чемпионат и два Суперкубка России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. В составе петербургского клуба он забил 29 мячей в 91 матче. В 2010 году Текке непродолжительное время выступал в составе «Рубина». 

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