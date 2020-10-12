Гендиректор «Спартака» рассказал о состоянии Кокорина

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Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о состоянии нападающего команды Александра Кокорина.
Гендиректор «Спартака» рассказал о состоянии Кокорина
  • ©spartak.com

«Что касается состояния Кокорина, то с ним всё хорошо. Во время перерыва работает по своей программе, он в нормальном состоянии. Увидим ли мы его в матче с «Химками»? Это уже главному тренеру решать», — цитирует Газизова «Чемпионат».

Кокорин подписал контракт со «Спартаком» в начале августа. С тех пор он провёл три матча в составе красно-белых и отдал одну результативную передачу. Матч десятого тура Российской премьер-лиги с «Зенитом» Кокорин пропустил из-за мышечной травмы.

Ранее спортивный директор «Динамо» признался, что хотел подписать Кокорина.

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