Спортивный директор «Динамо» признался, что хотел подписать Кокорина

Спортивный директор московского «Динамо» Желько Бувач сказал, что хотел подписать в клуб 29-летнего нападающего Александра Кокорина.

«Я хотел, чтобы мы взяли Кокорина. Но то ли мы обратились слишком поздно, то ли ему предложили больше денег, но он решил перейти в «Спартак», — заявил Бувач в интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна.

Кокорин выступал в составе «Динамо» с начала профессиональной карьеры в 2008 году, а в начале 2016-го перешёл в «Зенит». Нынешним летом у него закончился контракт с петербуржцами, и Кокорин на правах свободного агента присоединился к «Спартаку».

Ранее Газизов заявил, что Кокорин мог сыграть с «Зенитом», но в «Спартаке» решили не рисковать.