Газизов заявил, что Кокорин мог сыграть с «Зенитом», но в «Спартаке» решили не рисковать
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«Что касается слухов про Кокорина, про договорённость не играть с «Зенитом» и массажиста — я это впервые слышу. Не знаю, кто это говорит. У Саши небольшое повреждение. Он мог играть, сделав определённые процедуры. Но тренерский и медицинский штабы решили не рисковать его здоровьем», — приводит слова Газизова «Чемпионат».
Кокорин перешёл в «Спартак» из «Зенита» перед стартом сезона на правах свободного агента. В его активе всего три матча за московский клуб во всех турнирах, в которых он отдал одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что Андрей Аршавин высказался о ситуации с травмой Кокорина и его массажистом.