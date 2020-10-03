Газизов заявил, что Кокорин мог сыграть с «Зенитом», но в «Спартаке» решили не рисковать

Генеральный менеджер московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал пропуск нападающим Александром Кокориным матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

«Что касается слухов про Кокорина, про договорённость не играть с «Зенитом» и массажиста — я это впервые слышу. Не знаю, кто это говорит. У Саши небольшое повреждение. Он мог играть, сделав определённые процедуры. Но тренерский и медицинский штабы решили не рисковать его здоровьем», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

Кокорин перешёл в «Спартак» из «Зенита» перед стартом сезона на правах свободного агента. В его активе всего три матча за московский клуб во всех турнирах, в которых он отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Андрей Аршавин высказался о ситуации с травмой Кокорина и его массажистом.