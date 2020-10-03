Газизов заявил, что Кокорин мог сыграть с «Зенитом», но в «Спартаке» решили не рисковать

Короткая ссылка
Генеральный менеджер московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал пропуск нападающим Александром Кокориным матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
Газизов заявил, что Кокорин мог сыграть с «Зенитом», но в «Спартаке» решили не рисковать
  • @fcsm_official
  • Twitter

«Что касается слухов про Кокорина, про договорённость не играть с «Зенитом» и массажиста — я это впервые слышу. Не знаю, кто это говорит. У Саши небольшое повреждение. Он мог играть, сделав определённые процедуры. Но тренерский и медицинский штабы решили не рисковать его здоровьем», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

Кокорин перешёл в «Спартак» из «Зенита» перед стартом сезона на правах свободного агента. В его активе всего три матча за московский клуб во всех турнирах, в которых он отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Андрей Аршавин высказался о ситуации с травмой Кокорина и его массажистом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить