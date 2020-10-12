Белорусская теннисистка Соболенко обвинила подписчиков в травле на фоне протестов

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Теннисистка Арина Соболенко вступила в конфликт с подписчиками в соцсетях из-за протестов в Белоруссии.
Белорусская теннисистка Соболенко обвинила подписчиков в травле на фоне протестов
  • Reuters

Изначально спортсменка опубликовала пост в Instagram, в котором рассуждала о косметике и натуральной красоте, но многие пользователи раскритиковали её за то, что она не поднимает тему протестов в стране. При этом одному из подписчиков Соболенко ответила следующим образом: «Стыдно за вас! В вашем возрасте пора бы уже поумнеть... Но ничего, и таких земля носит, к сожалению».

Впоследствии Соболенко разместила новый пост, в котором извинилась за свою резкость, но затем объяснила своё высказывание. 

«Просто нет сил читать бесконечные призывы и агитации в навязчивой форме. Но... Какая методичная травля! И вы хотите, чтобы здравомыслящие люди были с вами? И правда считаете, что вам позволено за меня решать, на какой я стороне? Оскорблять меня и людей, которые отказываются участвовать в вашей якобы борьбе за справедливость? Или, по-вашему, то, что вы пишете только мне, — это мирные высказывания?» — написала Соболенко.

Ранее Томас Бах заявил, что МОК может наложить санкции на Белоруссию при выявлении нарушений Олимпийской хартии.

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