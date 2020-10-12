СМИ: «Спартак» предлагал футболисту «Ювентуса» Хедире контракт с зарплатой €3 млн

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Московский футбольный клуб «Спартак» предлагал полузащитнику туринского «Ювентуса» Сами Хедире контракт с зарплатой €3 млн в год.
СМИ: «Спартак» предлагал футболисту «Ювентуса» Хедире контракт с зарплатой €3 млн
  • Reuters

Как сообщает Calciomercatoweb, игрок ответил отказом, но всё равно намерен в ближайшее время покинуть «Ювентус».

Отмечается, что хавбек хочет продолжить карьеру в MLS и скоро договорится со своим клубом о расторжении контракта, рассчитанного до лета 2021 года.

Хедира выступает за «Ювентус» с 2015 года. В прошлом сезоне 33-летний полузащитник принял участие в 12 матчах чемпионата Италии, в которых стал автором одной результативной передачи. 

Ранее сообщалось, что Маркос Рохо может вернуться в «Спартак» из «Манчестер Юнайтед».

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