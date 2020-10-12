СМИ: Рохо может вернуться в «Спартак» из «Манчестер Юнайтед»

Короткая ссылка
Аргентинский защитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо может покинуть команду.
СМИ: Рохо может вернуться в «Спартак» из «Манчестер Юнайтед»
  • Reuters

Как сообщает futaa, Рохо не тренируется с основной командой, а руководство клуба не планирует заключать с ним новый контракт.

Отмечается, что 30-летний защитник может уйти в аренду в лиссабонский «Спортинг», в аргентинский «Эстудиантес» либо вернуться в московский «Спартак», за который играл с 2010 по 2012 год и провёл 17 матчей.

Контракт Рохо с МЮ истекает летом 2021 года. В его активе два гола и четыре голевые передачи в 122 матчах.

Ранее появилась информация, что Виктор Мозес подпишет трёхлетний контракт со «Спартаком».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить