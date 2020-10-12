СМИ: Рохо может вернуться в «Спартак» из «Манчестер Юнайтед»

Аргентинский защитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо может покинуть команду.

Как сообщает futaa, Рохо не тренируется с основной командой, а руководство клуба не планирует заключать с ним новый контракт.

Отмечается, что 30-летний защитник может уйти в аренду в лиссабонский «Спортинг», в аргентинский «Эстудиантес» либо вернуться в московский «Спартак», за который играл с 2010 по 2012 год и провёл 17 матчей.

Контракт Рохо с МЮ истекает летом 2021 года. В его активе два гола и четыре голевые передачи в 122 матчах.

Ранее появилась информация, что Виктор Мозес подпишет трёхлетний контракт со «Спартаком».