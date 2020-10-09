СМИ сообщают, что Мозес подпишет трёхлетний контракт со «Спартаком»

Полузащитник лондонского «Челси» Виктор Мозес договорился о переходе в московский футбольный клуб «Спартак».

Как сообщает известный журналист Николо Скира в Twitter, 29-летний игрок в ближайшее время пройдёт медобследование, а 10 октября подпишет контракт с российским клубом на три года.

Мозес выступает за «Челси» с 2012 года, но большую часть этого времени провёл в аренде. Вторую половину прошлого сезона футболист защищал цвета миланского «Интера», за который он провёл 20 матчей и отдал пять результативных передач. С 2012 по 2018 год он выступал за сборную Нигерии.

Ранее в Италии сообщили, что «Спартак» возьмёт Мозеса в аренду.