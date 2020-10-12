Тарханов подписал двухлетний контракт со «Славией»

Российский специалист Александр Тарханов сообщил, что подписал двухлетнее соглашение с болгарским футбольным клубом «Славия».

«Продолжительность соглашения — два года. Могу ли я его разорвать в случае более выгодного предложения? Пока ничего не поступает, поэтому что об этом говорить рано. Встретили меня в Софии хорошо, мы всё время были на связи. Поставили цель — сделать команду и подняться выше в турнирной таблице, работать с молодёжью», — приводит слова Тарханова «РБ-Спорт».

66 летный специалист возглавлял «Славию» в 2015—2016 годах. Его предыдущим местом работы был красноярский «Енисей», выступающий в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Ранее в «Уфе» заявили, что Рахимов был единственным кандидатом на пост главного тренера команды.