Тарханов подписал двухлетний контракт со «Славией»
- © Антон Денисов
- РИА Новости
«Продолжительность соглашения — два года. Могу ли я его разорвать в случае более выгодного предложения? Пока ничего не поступает, поэтому что об этом говорить рано. Встретили меня в Софии хорошо, мы всё время были на связи. Поставили цель — сделать команду и подняться выше в турнирной таблице, работать с молодёжью», — приводит слова Тарханова «РБ-Спорт».
66 летный специалист возглавлял «Славию» в 2015—2016 годах. Его предыдущим местом работы был красноярский «Енисей», выступающий в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
Ранее в «Уфе» заявили, что Рахимов был единственным кандидатом на пост главного тренера команды.