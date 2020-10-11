В «Уфе» заявили, что Рахимов был единственным кандидатом на пост главного тренера команды

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Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Ринат Шайбеков заявил, что Рашид Рахимов был единственным кандидатом на пост главного тренера команды.
В «Уфе» заявили, что Рахимов был единственным кандидатом на пост главного тренера команды
  • РИА Новости

«У нас не было никаких других кандидатов. Никого. Кононов и Юран? Откуда вы это взяли? Спрашивайте у инсайдеров. Мы об этом не знаем. Может быть, их кто-то просил, чтобы они об этом писали?» — цитирует Шайбекова «РБ-Спорт».

Последним местом работы Рахимова был грозненский «Ахмат», который он возглавлял с 2018 по 2019 год. 7 октября «Уфа» официально объявила, что главный тренер Вадим Евсеев отправлен в отставку по согласию сторон. Команда, набрав шесть очков в десяти турах, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. 

Ранее генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков выразил мнение, что Рахимов является сильным специалистом.

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