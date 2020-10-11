В «Уфе» заявили, что Рахимов был единственным кандидатом на пост главного тренера команды

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Ринат Шайбеков заявил, что Рашид Рахимов был единственным кандидатом на пост главного тренера команды.

«У нас не было никаких других кандидатов. Никого. Кононов и Юран? Откуда вы это взяли? Спрашивайте у инсайдеров. Мы об этом не знаем. Может быть, их кто-то просил, чтобы они об этом писали?» — цитирует Шайбекова «РБ-Спорт».

Последним местом работы Рахимова был грозненский «Ахмат», который он возглавлял с 2018 по 2019 год. 7 октября «Уфа» официально объявила, что главный тренер Вадим Евсеев отправлен в отставку по согласию сторон. Команда, набрав шесть очков в десяти турах, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков выразил мнение, что Рахимов является сильным специалистом.