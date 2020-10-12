Усачёва о дебюте на взрослых соревнованиях: больше ответственности, но она меня не пугает

Дарья Усачёва прокомментировала своё выступление на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

«Мне не хватило двух баллов до возможного второго места. Обидно. Но я понимаю, всё можно было сделать лучше, стремиться к идеальному исполнению. Этот этап — мои первые соревнования на взрослом уровне, и я чувствую разницу по сравнению с юниорскими стартами. Вроде всё то же самое, но атмосфера другая и внутренние ощущения другие. Больше ответственности, но она меня не пугает, а, наоборот, мотивирует, подстёгивает, помогает. На таких турнирах я чувствую, что расту, что уже катаюсь среди взрослых», — приводит слова Усачёвой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Она отметила, что чувствовала себя уверенно во время соревнований.

«В принципе, довольна, что справилась со всеми прыжковыми элементами, но расстроилась из-за вращения, что сорвала последний элемент… Одним пальцем за лезвие схватилась, и он соскользнул. Моя вина. Надо быть более сконцетрированной во время проката. Хореография, образ — всё понятно, но всё равно все элементы надо держать до конца», — добавила Усачёва.

На первом для неё старте в нынешнем сезоне 14-летняя фигуристка заняла третье место. По итогам двух прокатов она набрала 233,20 балла — 80,39 за короткую программу и 152,81 за произвольную.

Ранее Камила Валиева высказала мнение о своих ошибках в произвольной программе на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.