Валиева о своих ошибках в произвольной программе: конечно, так кататься нельзя

Камила Валиева прокомментировала своё выступление в произвольной программе на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

«Конечно, так кататься нельзя. Четверной — сложный прыжок, но тройной лутц… Это то, с чего я начинаю всегда разминаться, делаю, можно сказать, с закрытыми глазами. Да, я понимаю, это начало сезона и второй раз катаю эту программу на зрителях, но неприятно, что на тренировках здесь и у себя на катке всё было хорошо, катала чисто. Думаю, просто нужно чуть больше её накатать и меньше волноваться перед стартом», — приводит слова Валиевой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

14-летняя фигуристка заняла второе место на этапе в Москве, набрав 233,70 балла по итогам двух программ.

Ранее Александра Трусова высказала мнение о своих программах, подготовленных к нынешнему соревновательному сезону.