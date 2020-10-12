Валиева: в короткой программе я изображаю птицу, а в произвольной — змею

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Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о своих программах, подготовленных к нынешнему соревновательному сезону.
Валиева: в короткой программе я изображаю птицу, а в произвольной — змею
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Произвольная программа поставлена на музыку «Болеро» Равеля. Я читала, как создавалось это музыкальное произведение. Но у меня в этой программе другой образ: я изображаю змею. Если вы посмотрите на мой костюм, то сами всё поймёте. И мои движения по пластике будто повторяют движения змеи. Такие получились в этом сезоне у меня программы: в короткой изображаю птицу, а в произвольной — змею. Мне кажется, это интересно исполнять хореографически», — приводит слова Валиевой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

На первом для неё старте в нынешнем сезоне Валиева заняла второе место. По итогам двух прокатов она набрала 233,70 балла: 85,10 за короткую программу и 148,60 — за произвольную.

Ранее она высказала мнение о своих ошибках в произвольной программе на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

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