Валиева: в короткой программе я изображаю птицу, а в произвольной — змею

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о своих программах, подготовленных к нынешнему соревновательному сезону.

«Произвольная программа поставлена на музыку «Болеро» Равеля. Я читала, как создавалось это музыкальное произведение. Но у меня в этой программе другой образ: я изображаю змею. Если вы посмотрите на мой костюм, то сами всё поймёте. И мои движения по пластике будто повторяют движения змеи. Такие получились в этом сезоне у меня программы: в короткой изображаю птицу, а в произвольной — змею. Мне кажется, это интересно исполнять хореографически», — приводит слова Валиевой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

На первом для неё старте в нынешнем сезоне Валиева заняла второе место. По итогам двух прокатов она набрала 233,70 балла: 85,10 за короткую программу и 148,60 — за произвольную.

Ранее она высказала мнение о своих ошибках в произвольной программе на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.