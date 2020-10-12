Феттель о рекорде Хэмилтона: моим героем навсегда останется Шумахер

Четырёхкратный чемпион «Формулы-1» пилот Ferrari Себастьян Феттель прокомментировал достижение шестикратного чемпиона пилота команды Mercedes Льюиса Хэмилтона, повторившего рекорд легендарного семикратного чемпиона Михаэля Шумахера по количеству побед в чемпионате.

«Думаю, какие бы слова я ни находил в знак уважения его усилий, их всё равно будет недостаточно. Мне казалось, что этот рекорд никогда не будет превзойдён. Но должен сказать, что моим героем навсегда останется Михаэль. В нём есть что-то такое, чего я не видел ни в одном другом гонщике», — приводит слова Феттеля Motorsport.

Он отметил, что за выступлениями Шумахера он следил, ещё будучи ребёнком, а с Хэмилтоном он соперничал с юных лет.

«И это совсем другая ситуация. Наверное, пройдёт ещё десять или 20 лет и всё это будет восприниматься иначе. Но пока ты продолжаешь выступления, то прежде всего занят собой, а не другими. Но, повторюсь, Хэмилтон заслужил признания того, чего достиг», — добавил немецкий пилот.

Победа на Гран-при Айфеля стала для 35-летнего британца 91-й в карьере в «Формуле-1». Он повторил рекорд Шумахера, который за свою карьеру также выиграл 91 гонку.

Ранее Хэмилтон признался, что не мог и представить, что окажется близко к рекордам Шумахера.