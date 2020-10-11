Хэмилтон: я не мог и представить, что окажусь близко к рекордам Шумахера

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Шестикратный чемпион «Формулы-1» британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон прокомментировал факт того, что он повторил рекорд семикратного чемпиона «Формулы-1» немецкого гонщика Михаэля Шумахера по количеству побед в чемпионате.
Хэмилтон: я не мог и представить, что окажусь близко к рекордам Шумахера
  • Reuters

«Я даже не знаю, что сказать. Когда ты растёшь, наблюдая за кем-то, то идолизируешь их гоночные качества. Особенно, если они демонстрируют их гонка за гонкой, год за годом. Была такая игра — Grand Prix 2, и я там играл за Шумахера. А наблюдая за его долгим доминированием, я не мог и представить, что окажусь близко к его рекордам. Это огромная честь. Мне потребуется время, чтобы к этому привыкнуть. Только заехав на пит-лейн, я понял, что повторил этот рекорд. Даже когда финишировал, не смог этого вычислить», — приводит слова Хэмилтона Motorsport.

Победа на Гран-при Айфеля стала для 35-летнего британца 91-й в карьере в «Формуле-1», и таким образом он повторил рекорд Шумахера, который за свою карьеру также выиграл 91 гонку.

Ранее сообщалось, что Кими Райкконен установил новый рекорд по количеству стартов в «Формуле-1».

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