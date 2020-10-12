Александрова осталась первой ракеткой России в обновлённом рейтинге WTA

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Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённый 12 октября рейтинг спортсменок.
Александрова осталась первой ракеткой России в обновлённом рейтинге WTA
  • Reuters

В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте WTA, первая тройка не претерпела изменений: лидерство сохранила австралийка Эшли Барти, за ней расположились румынка Симона Халеп и японка Наоми Осака. Американка Софья Кенин поднялась на четвёртое место. Украинка Элина Свитолина осталась пятой. Чешка Каролина Плишкова опустилась на шестое место. Канадка Бьянка Андрееску осталась седьмой. Чешка Петра Квитова поднялась с 11-го на восьмое место. Нидерландка Кики Бертенс опустилась на девятое место, а американка Серена Уильямс — на десятое.

Первой ракеткой России осталась Екатерина Александрова, опустившаяся с 31-го на 33-е место.

Светлана Кузнецова переместилась с 33-й на 36-ю строчку. Вероника Кудерметова осталась 42-й.

Анна Блинкова опустилась с 58-й на 61-ю позицию, Дарья Касаткина — с 71-й на 75-ю, Варвара Грачёва — с 89-й на 96-ю, а Анастасия Потапова — с 92-й на 99-ю.

Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв впервые в карьере вошёл в топ-10 рейтинга ATP.

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