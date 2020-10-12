Рублёв впервые в карьере вошёл в топ-10 рейтинга ATP

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновлённый 12 октября рейтинг спортсменов.
Рублёв впервые в карьере вошёл в топ-10 рейтинга ATP
  • Reuters

В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте ATP, первая четвёртка не претерпела изменений: лидерство сохранил серб Новак Джокович, за ним расположились испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим и швейцарец Роджер Федерер.

Россиянин Даниил Медведев переместился на шестое место, пропустив на пятую строчку грека Стефаноса Циципаса.

Немец Александр Зверев остался седьмым. На восьмое место поднялся аргентинец Диего Шварцман. Итальянец Маттео Берреттини опустился на девятое место.

В топ-10 рейтинга впервые в карьере поднялся россиянин Андрей Рублёв, перешедший с 12-го на десятое место.

Карен Хачанов опустился с 16-й на 17-ю позицию.

Ранее сообщалось, что Надаль обыграл Джоковича и в 13-й раз стал чемпионом «Ролан Гаррос».

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