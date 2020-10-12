Тренер сборной Турции заявил, что его команда потеряла два очка в матче с Россией

Короткая ссылка
Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш прокомментировал ничью с командой России в матче третьего тура группового этапа Лиги наций.

«Мы знали соперника и изучили его хорошо. Россия играла в длинный пас и давление, но у нас не получилось начало. Нам не удалось подхватить темп в первом тайме. Второй тайм для нас был успешный, забили гол и могли забить ещё, мы потеряли два очка», — цитирует Гюнеша «Чемпионат».

Тем не менее он считает положительным моментом тот факт, что его команде удалось заработать одно очко, и он поблагодарил своих игроков.

«Россия играла дома, и у нас третий матч подряд на выезде, играем в позднее время. Также у нас есть травмы, если нам удастся все преодолеть — мы станем очень хорошей командой», — подчеркнул Гюнеш.

Сборные России и Турции сыграли вничью в матче Лиги наций со счётом 1:1. Россия набрала семь очков и продолжает лидировать в своей группе. Турция с двумя очками находится на третьем месте.

Ранее Фёдор Кудряшов выразил мнение, что сборная России должна была больше забивать в матче с Турцией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить