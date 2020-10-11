Куман: Суарес мог остаться в «Барселоне» и доказать, что я был неправ, но решил уйти

Главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал уход из мадридский футбольный клуб «Атлетико» нападающего Луиса Суареса.

«Суаресу стало гораздо сложнее выходить на поле с первых минут, и я сообщил ему об этом. Ему было трудно, но у меня никогда не было с ним никаких проблем. Он хорошо тренировался. В итоге Луис принял решение уйти, и я сказал: «Если ты не уйдешь по какой-либо причине, тогда будешь частью этой команды и сможешь доказать, что я был неправ». Да, он мог бы остаться», — цитирует Кумана NOS.

По его словам, он хорошо относится к форварду, но считает, что клубу нужно омоложение состава.

25 сентября Суарес подписал двухлетний контракт с «Атлетико».

Уругвайский форвард выступал за «Барселону» с 2014 года. Всего в составе каталонцев он провёл 283 матча, в которых забил 198 мячей и отдал 109 результативных передач. Вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов, а также по четыре раза побеждал в чемпионате Испании и Кубке страны.

Ранее Суарес высказался о своём уходе из «Барселоны».