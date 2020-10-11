Хет-трик Холанда принёс сборной Норвегии по футболу разгромную победу над Румынией

Сборная Норвегии по футболу крупно обыграла Румынию в матче третьего тура группового этапа Лиги наций.

Встреча прошла в Осло и завершилась в пользу хозяев.

В составе скандинавской команды хет-трик оформил Эрлинг Холанд, отметившись голами на 13-й, 64-й и 74-й минутах. Также на 39-й минуте забил Александр Сёрлот.

В других матчах Лиги наций Финляндия одолела Болгарию (2:0), Армения и Грузия не выявили победителя (2:2), Литва и Белоруссия сыграли вничью (2:2), а Эстония и Северная Македония также разошлись миром (3:3).

Ранее сообщалось, что Нидерланды сыграли вничью с Боснией и Герцеговиной в Лиге наций.