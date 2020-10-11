Нидерланды сыграли вничью с Боснией и Герцеговиной в Лиге наций
Сборная Нидерландов по футболу сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины в матче третьего тура группового этапа Лиги наций.
- Reuters
Встреча прошла в Зенице и завершилась со счётом 0:0.
Голландцы с четырьмя очками занимают второе место в группе. Босния с двумя очками находится на четвёртой строчке.
Ранее сообщалось, что гол Николы Влашича помог Хорватии обыграть Швецию в Лиге наций.
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