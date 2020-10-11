Нидерланды сыграли вничью с Боснией и Герцеговиной в Лиге наций

Короткая ссылка
Сборная Нидерландов по футболу сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины в матче третьего тура группового этапа Лиги наций.
Нидерланды сыграли вничью с Боснией и Герцеговиной в Лиге наций
  • Reuters

Встреча прошла в Зенице и завершилась со счётом 0:0.

Голландцы с четырьмя очками занимают второе место в группе. Босния с двумя очками находится на четвёртой строчке.

Ранее сообщалось, что гол Николы Влашича помог Хорватии обыграть Швецию в Лиге наций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить