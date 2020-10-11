Объявлен стартовый состав сборной России по футболу на матч с Турцией
- Reuters
Как сообщает пресс-служба национальной команды, с первых минут на поле появятся Антон Шунин, Андрей Семёнов, Фёдор Кудряшов, Вячеслав Караваев, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Антон Миранчук, Далер Кузяев и Артём Дзюба.
Встреча пройдёт 11 октября в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 21:45.
Ранее сообщалось, что Россия сыграет матч с Турцией в красной форме.
❗Стартовый состав на матч против Турции.#НашиПарни#СборнаяРоссииpic.twitter.com/Y9lrswX3Og— Сборная России (@TeamRussia) October 11, 2020