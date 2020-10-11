Объявлен стартовый состав сборной России по футболу на матч с Турцией

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Стал известен стартовый состав сборной России по футболу на матч третьего тура группового этапа Лиги наций с Турцией.
Объявлен стартовый состав сборной России по футболу на матч с Турцией
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба национальной команды, с первых минут на поле появятся Антон Шунин, Андрей Семёнов, Фёдор Кудряшов, Вячеслав Караваев, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Антон Миранчук, Далер Кузяев и Артём Дзюба.  

Встреча пройдёт 11 октября в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 21:45.

Ранее сообщалось, что Россия сыграет матч с Турцией в красной форме.

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