Объявлен стартовый состав сборной России по футболу на матч с Турцией

Стал известен стартовый состав сборной России по футболу на матч третьего тура группового этапа Лиги наций с Турцией.

Как сообщает пресс-служба национальной команды, с первых минут на поле появятся Антон Шунин, Андрей Семёнов, Фёдор Кудряшов, Вячеслав Караваев, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Антон Миранчук, Далер Кузяев и Артём Дзюба.

Встреча пройдёт 11 октября в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 21:45.

Ранее сообщалось, что Россия сыграет матч с Турцией в красной форме.