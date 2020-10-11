«Детройт» объявил о подписании контракта с хоккеистом Наместниковым
- Reuters
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 28-летним россиянином рассчитано на два года.
За первый год по контракту он заработает $1,5 млн, а за второй — $2,5 млн.
В прошлом сезоне Наместников сменил три клуба — «Нью-Йорк Рейнджерс», «Оттава Сенаторз» и «Колорадо Эвеланш». В общей сложности он набрал 31 (17 + 14) очко в 65 матчах регулярного чемпионата и 5 (4 + 1) в 12 матчах плей-офф.
Ранее сообщалось, что «Колорадо» продлил контракт с Валерием Ничушкиным.