«Детройт» объявил о подписании контракта с хоккеистом Наместниковым

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз» объявил о подписании контракта с российским форвардом Владиславом Наместниковым.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 28-летним россиянином рассчитано на два года.

За первый год по контракту он заработает $1,5 млн, а за второй — $2,5 млн.

В прошлом сезоне Наместников сменил три клуба — «Нью-Йорк Рейнджерс», «Оттава Сенаторз» и «Колорадо Эвеланш». В общей сложности он набрал 31 (17 + 14) очко в 65 матчах регулярного чемпионата и 5 (4 + 1) в 12 матчах плей-офф.

Ранее сообщалось, что «Колорадо» продлил контракт с Валерием Ничушкиным.