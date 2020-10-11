«Колорадо» продлил контракт с российским хоккеистом Ничушкиным

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» продлил контракт с российским нападающим Валерием Ничушкиным.

Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ. 25-летний россиянин заключил двухлетний контракт с клубом.

Ничушкин выступает за «Эвеланш» с 2019 года. В прошлом сезоне россиянин набрал 27 очков (13 заброшенных шайб и 14 результативных передач) в 65 матчах регулярного чемпионата НХЛ, а также отметился двумя голами и одной передачей в 15 встречах плей-офф.

Ранее российский вратарь «Рейнджерс» Георгиев обратился в арбитраж НХЛ относительно своего контракта.