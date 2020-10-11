Российский вратарь «Рейнджерс» Георгиев обратился в арбитраж НХЛ из-за контракта

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев, а также нападающий Брендан Лемье подали иски в арбитраж Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Об этом сообщается на официальном сайте профсоюза игроков лиги. Россиянин и канадец присоединились к своим одноклубникам Райану Строуму и Энтони Деанджело, которые также не смогли договориться с клубом о зарплате по новым контрактам. Георгиев стал уже вторым россиянином, подавшим иск в арбитраж НХЛ. В эту же инстанцию обратился и форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев. В общей сложности иски в арбитраж НХЛ подали 26 хоккеистов, находящихся в статусе ограниченно свободных агентов.

В прошлом сезоне 24-летний голкипер принял участие в 34 матчах регулярного чемпионата НХЛ, пропуская в среднем 3,04 шайбы за матч и отражая 91,0% бросков. В плей-офф Георгиев на лёд не выходил.

Ранее хоккеист «Торонто» Михеев подал в арбитраж по вопросу контракта.