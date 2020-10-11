СМИ: Хоккеист «Торонто» Михеев подал в арбитраж по вопросу контракта

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Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев подал документы в арбитражный суд по поводу квалификационного предложения.
СМИ: Хоккеист «Торонто» Михеев подал в арбитраж по вопросу контракта
  • Reuters

Об этом сообщает инсайдер Эллиотт Фридман в своём Twitter.

Арбитраж определит зарплату россиянину, но клуб и хоккеист могут договориться о размере оклада до заседания.

26-летний Михеев является ограниченно свободным агентом — его контракт новичка истёк по окончании сезона.

В прошлом сезоне Михеев сыграл в 39 матчах регулярного чемпионата и пяти матчах плей-офф, в которых набрал 23 (8+15) и 0 очков соответственно.

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