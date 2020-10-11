Квят заявил, что столкновение с Албоном разрушило его гонку на Гран-при Айфеля

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Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят прокомментировал столкновение с тайским пилотом Red Bull Александером Албоном в гонке 11-го в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Айфеля.
Квят заявил, что столкновение с Албоном разрушило его гонку на Гран-при Айфеля
  • Reuters

«Я полагаю, он просто потерял ориентацию в пространстве. Он просто не понял, куда ведёт свою машину, и в итоге сломал моё переднее крыло, нанеся сильные повреждения. В результате поломки крыла затем было повреждено и днище, тормоза, система охлаждения. В этот момент вся моя гонка была по сути разрушена. Затем у меня просто не было темпа, потому что машина была слишком сильно повреждена в результате этой аварии», — приводит слова Квята Motorsport.

Инцидентт произошёл на 17-м круге гонки. Албон в попытке обогнать Квята уже в завершающей стадии своего манёвра слома переднее крыло на болиде россиянина. За инцидент Албон был наказан двумя штрафными баллами, а также пятисекундным штрафом, который он так и не отбыл, сойдя с дистанции. Квят завершил гонку на последнем, 15-м месте.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон сравнялся с Шумахером по числу побед в «Формуле-1».

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