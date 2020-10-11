Хэмилтон сравнялся с Шумахером по числу побед в «Формуле-1»
- Reuters
Победа на Гран-при Айфеля стала для 35-летнего британца 91-й в карьере в «Формуле-1».
Таким образом он повторил рекорд Шумахера, который за свою карьеру также выиграл 91 гонку.
В качестве специального приза Хэмилтон получил гоночный шлем Михаэля Шумахера, который ему вручил сын семикратного чемпиона Мик Шумахер.
Championship leaders sharing a special moment 🤝#EifelGP 🇩🇪 #F1pic.twitter.com/IDTXK1oKUp— Formula 1 (@F1) October 11, 2020
Ранее сообщалось, что Хэмилтон выиграл Гран-при Айфеля.