Хэмилтон сравнялся с Шумахером по числу побед в «Формуле-1»

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Шестикратный чемпион «Формулы-1» британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон повторил рекорд семикратного чемпиона немецкого гонщика Михаэля Шумахера по количеству побед в чемпионате.
Хэмилтон сравнялся с Шумахером по числу побед в «Формуле-1»
  • Reuters

Победа на Гран-при Айфеля стала для 35-летнего британца 91-й в карьере в «Формуле-1».

Таким образом он повторил рекорд Шумахера, который за свою карьеру также выиграл 91 гонку.

В качестве специального приза Хэмилтон получил гоночный шлем Михаэля Шумахера, который ему вручил сын семикратного чемпиона Мик Шумахер.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон выиграл Гран-при Айфеля.

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