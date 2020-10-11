Хэмилтон выиграл Гран-при Айфеля, Квят — 15-й

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Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу на 11-м этапе «Формулы-1» — Гран-при Айфеля.
Хэмилтон выиграл Гран-при Айфеля, Квят — 15-й
  • Reuters

Шестикратный чемпион мира стартовал вторым, но сумел завершить гонку на «Нюрбургринге» на первой позиции.

Вторым финишировал нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Тройку призёров замкнул австралиец Даниэль Риккардо из Renault.

Стартовавший с поул-позиции финн Валттери Боттас на Mercedes сошёл с дистанции по техническим причинам.

Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят стартовал 13-м, но завершил гонку на 15-м месте. По ходу заезда у него было столкновение с гонщиком Red Bull Александером Албоном, в результате которого болид россиянина потерял переднее антикрыло.

Ранее сообщалось, что в Red Bull рассказали, когда определятся с новым поставщиком моторов.

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