В команде «Формулы-1» Red Bull рассказали, когда определятся с новым поставщиком моторов

Советник Red Bull по автоспорту Хельмут Марко рассказал о поисках нового поставщика моторов для команды «Формулы-1».

«Мы хотим решить вопрос к ноябрю. После того как Mercedes заявил об отказе, у нас осталось три варианта, и все они выглядят хорошо. Но ясно, что будет непросто сделать выбор», — приводит GPBlog слова Марко.

Нынешний поставщик силовых установок Honda объявил об уходе из «Формулы-1» после 2021 года.

Помимо Mercedes, поставщиками двигателей являются Ferrari и Renault. Третий вариант, который называет Марко, предположительно, является покупкой двигателей Honda и производством их под другим брендом.

Ранее в Red Bull не исключили уход из «Формулы-1».