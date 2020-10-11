В команде «Формулы-1» Red Bull рассказали, когда определятся с новым поставщиком моторов
«Мы хотим решить вопрос к ноябрю. После того как Mercedes заявил об отказе, у нас осталось три варианта, и все они выглядят хорошо. Но ясно, что будет непросто сделать выбор», — приводит GPBlog слова Марко.
Нынешний поставщик силовых установок Honda объявил об уходе из «Формулы-1» после 2021 года.
Помимо Mercedes, поставщиками двигателей являются Ferrari и Renault. Третий вариант, который называет Марко, предположительно, является покупкой двигателей Honda и производством их под другим брендом.
Ранее в Red Bull не исключили уход из «Формулы-1».