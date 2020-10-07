В Red Bull не исключают уход из «Формулы-1»

Советник компании Red Bull по автоспорту Хельмут Марко заявил, что компания может уйти из «Формулы-1», если не найдёт достойную альтернативу двигателям Honda.

«Мы не хотим брать любой двигатель. Если мы перейдём к Renault, то получим мотор, который они строят для своих потребностей, разработанный специально для их шасси. Если мы не сможем найти конкурентоспособное решение, то уход из «Формулы-1» будет являться вариантом для нас», — заявил Марко в интервью Auto Motor und Sport.

Концерну Red Bull принадлежит одноимённая команда «Формулы-1», а также Alpha Tauri. Обе использовали двигатели Honda, однако японская компания объявила об уходе из королевских автогонок после сезона-2021.

Ранее сообщалось, что Honda покинет «Формулу-1» после сезона-2021.