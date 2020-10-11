Морозов и Багин победили на этапе КР в Москве в танцах на льду
- РИА Новости
По итогам двух прокатов пара набрала 198,00 балла — 77,03 за ритмический и 120,97 за произвольный танцы.
Второе место заняли Екатерина Миронова и Евгений Устенко (149,56). Тройку призёров замкнули Софья Карташова и Илья Карпов (130,15).
Лидировавшие после ритм-танца Виктория Синицина и Никита Кацалапов не сумели завершить своё выступление в произвольном танце.
Ранее Александр Жулин прокомментировал снятие Синициной и Кацалапова с произвольного танца.