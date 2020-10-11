Жулин прокомментировал снятие Синициной и Кацалапова с произвольного танца

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Александр Жулин, тренер чемпионов Европы в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, прокомментировал снятие пары с произвольной программы на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.
Жулин прокомментировал снятие Синициной и Кацалапова с произвольного танца
  • РИА Новости

«Вышли кататься, как смогли, так и проехали. Сказал: «Докуда доедете». Безумно болело колено, хотели сниматься ещё вчера. Очень большая боль в колене, будем лечиться, восстанавливаться и готовиться к Сочи. Мы не любим сниматься, но так получилось, не смогли», — приводит слова Жулина ТАСС.

Третий этап Кубка России, который пройдёт в Сочи, состоится с 23 по 27 октября.

Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов не докатали произвольный танец на Кубке России.

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