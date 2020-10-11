Жулин прокомментировал снятие Синициной и Кацалапова с произвольного танца
- РИА Новости
«Вышли кататься, как смогли, так и проехали. Сказал: «Докуда доедете». Безумно болело колено, хотели сниматься ещё вчера. Очень большая боль в колене, будем лечиться, восстанавливаться и готовиться к Сочи. Мы не любим сниматься, но так получилось, не смогли», — приводит слова Жулина ТАСС.
Третий этап Кубка России, который пройдёт в Сочи, состоится с 23 по 27 октября.
Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов не докатали произвольный танец на Кубке России.