Самарин: попробовать четверной в короткой программе — моя инициатива

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Фигурист Александр Самарин прокомментировал своё выступление в короткой программе на этапе Кубка России, который проходит в Москве.
Самарин: попробовать четверной в короткой программе — моя инициатива
  • РИА Новости

«До последнего момента мы не знали, смогу ли я выступить в Москве. Первый этап в Сызрани мне пришлось пропустить из-за травмы. Сразу после контрольных прокатов у меня случились зажимы в спине, и до этой недели я и лечился, и восстанавливался. На лёд вышел четыре дня назад, о каких-то двух четверных в короткой программе, даже об одном, говорить не приходилось. Это была моя инициатива — попробовать четверной. Сейчас постепенно восстанавливаюсь, о полном выздоровлении, планах что-то конкретное пока трудно сказать. Посмотрим. В любом случае продолжим работать», — сказал Самарин ТАСС.

По итогам проката короткой программы на втором этапе Кубка России фигурист занимает четвёртое место.

Ранее сообщалось, как начался второй этап Кубка России по фигурному катанию.

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