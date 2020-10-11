Самарин: попробовать четверной в короткой программе — моя инициатива

Фигурист Александр Самарин прокомментировал своё выступление в короткой программе на этапе Кубка России, который проходит в Москве.

«До последнего момента мы не знали, смогу ли я выступить в Москве. Первый этап в Сызрани мне пришлось пропустить из-за травмы. Сразу после контрольных прокатов у меня случились зажимы в спине, и до этой недели я и лечился, и восстанавливался. На лёд вышел четыре дня назад, о каких-то двух четверных в короткой программе, даже об одном, говорить не приходилось. Это была моя инициатива — попробовать четверной. Сейчас постепенно восстанавливаюсь, о полном выздоровлении, планах что-то конкретное пока трудно сказать. Посмотрим. В любом случае продолжим работать», — сказал Самарин ТАСС.

По итогам проката короткой программы на втором этапе Кубка России фигурист занимает четвёртое место.

Ранее сообщалось, как начался второй этап Кубка России по фигурному катанию.