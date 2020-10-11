Сэндхавен выразил желание встретиться с победителем боя Яна со Стерлингом
- Reuters
«Единственные, кто ещё на что-то претендует, — это Ти Джей Диллашоу и Фрэнки Эдгар. Огромное уважение обоим парням, но я хочу этот пояс. Кроме меня, лишь эти двое хоть на что-то претендуют, а затем я хочу победителя пары Стерлинг — Ян», — цитирует Сэндхагена UFC Russia.
В последнем бою американец нокаутировал первого номера рейтинга легчайшего веса бразильца Марлона Мораеса.
Бой Яна с другим американцем, Алджамейном Стерлингом, пока не подтверждён официально.
Ранее Стерлинг выразил мнение, что Ян серьёзно воспринимает его.