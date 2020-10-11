Сэндхавен выразил желание встретиться с победителем боя Яна со Стерлингом

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Американский боец смешанных единоборств Кори Сэндхавен заявил, что хотел бы подраться за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.
Сэндхавен выразил желание встретиться с победителем боя Яна со Стерлингом
  • Reuters

«Единственные, кто ещё на что-то претендует, — это Ти Джей Диллашоу и Фрэнки Эдгар. Огромное уважение обоим парням, но я хочу этот пояс. Кроме меня, лишь эти двое хоть на что-то претендуют, а затем я хочу победителя пары Стерлинг — Ян», — цитирует Сэндхагена UFC Russia.

В последнем бою американец нокаутировал первого номера рейтинга легчайшего веса бразильца Марлона Мораеса.

Бой Яна с другим американцем, Алджамейном Стерлингом, пока не подтверждён официально.

Ранее Стерлинг выразил мнение, что Ян серьёзно воспринимает его.

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