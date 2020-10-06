Стерлинг: думаю, Ян серьёзно воспринимает меня

Американский боец ямайского происхождения Алджамейн Стерлинг, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в легчайшем весе, поделился ожиданиями от потенциального поединка с действующим обладателем титула в данном дивизионе россиянином Петром Яном.

«Думаю, здесь есть фактор уважения. Думаю, Пётр знает, что я опасный соперник. Иначе он не поехал бы в Дагестан. Это будет интересный бой. Я хочу увидеть, сможет ли он улучшить навыки в борьбе и в грэпплинге за эти пару месяцев. Думаю, что он серьёзно воспринимает меня. Я тоже серьёзно отношусь к нему и не могу уже дождаться возможности подраться с ним», — цитирует Стерлинга MMAJunkie.

В настоящее время Пётр Ян проходит подготовку в Дагестане. По словам россиянина, он отправился туда, чтобы улучшить навыки борьбы.

В настоящее время Ян не имеет официального соперника. Стерлинг называется наиболее вероятным претендентом на титул.

Ранее Лиана Джоджуа рассказала о характере чемпиона UFC в легчайшем весе Яна.