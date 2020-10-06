Джоджуа рассказала о характере чемпиона UFC в легчайшем весе Яна

Российский боец смешанного стиля Лиана Джоджуа рассказала о характере действующего чемпиона UFC в легчайшем весе соотечественника Петра Яна.

«У него всегда был такой характер. Я прекрасно помню его ещё до выступлений в UFC. Если ему кто-то что-то говорил, он мог жёстко человеку ответить. То есть у него такой характер. Он никогда не был белым и пушистым. Просто тогда это не все видели, он не был таким популярным», — цитирует Джоджуа «Чемпионат».

Она отметила, что на данный момент словам Яна придаётся больше огласки, но в целом он не изменился.

«Не говорю, что он плохой. Он дерзкий: если ему что-то сказали, он не молчит. Некоторые бойцы могут промолчать, не хотят треш-тока, а вот он не такой, не будет молчать», — добавила Джоджуа.

Россиянин завоевал титул чемпиона организации 12 июля. На турнире UFC 251 он техническим нокаутом в пятом раунде победил бразильца Жозе Алдо. Ожидается, что его следующим соперником может стать американец Альджамейн Стерлинг.

Ранее сообщалось, что Ян обошёл Конора Макгрегора и впервые попал в десятку рейтинга P4P.