Дмитрий Комбаров не исключил возвращения в «Спартак»

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Защитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров высказался по поводу своего ухода из московского «Спартака» и возможного возвращения в столичный клуб.
Дмитрий Комбаров не исключил возвращения в «Спартак»
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«Могу ли я вернуться в «Спартак»? Вполне, на клуб у меня обиды нет. «Спартак» взял вектор на омоложение команды. Возможно, что я пострадал из-за ситуации с Глушаковым. Сейчас понимаю, что должен был обозначить свою позицию публично. Возможно, всё сложилось бы иначе», — приводит слова 33-летнего Комбарова matchtv.ru со ссылкой на программу «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

Комбаров выступал за «Спартак» с 2010 по 2019 год, провёл 274 матча и стал чемпионом России в сезоне-2016/17. Он покинул команду летом 2019 года вместе с экс-капитаном команды Денисом Глушаковым. Перед уходом из команды Комбаров лайкнул пост одноклубника с критикой тогдашнего главного тренера команды Массимо Карреры.

Ранее «Спартак» обратится в мэрию с просьбой похоронить Кулькова на Троекуровском кладбище.

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